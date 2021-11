Shakhtar zittito: Inter, qualificazione a un passo

MILANO - Missione quasi compiuta per l’Inter che, battendo 2-0 lo Shakhtar Donetsk nella quinta giornata del primo turno di Champions League, ha sensibilmente avvicinato la qualificazione agli ottavi di finale.

Costretti a vincere per non “sprecare” i sei punti conquistati contro lo Sheriff Tiraspol, contro gli ucraini i nerazzurri hanno collezionato occasioni e sprechi. Hanno lasciato il controllo della palla ai rivali, ma fin dai primissimi minuti hanno saputo presentarsi con continuità dalle parti di Trubin. E hanno saputo… sbagliare. Per tutto il primo tempo la Beneamata non è infatti riuscita a lasciare il segno, permettendo agli uomini di mister De Zerbi di rimanere in partita. A impedire che la situazione si facesse davvero complicata ci ha tuttavia pensato, nella ripresa, Edin Dzeko, che al 61’ e al 67’ ha griffato la doppietta che ha spinto in orbita la truppa di Simone Inzaghi, salita momentaneamente in vetta al Gruppo D. La qualificazione? Vicinissima. Se lo Sheriff non batterà il Real Madrid sarà aritmetica già al termine della giornata.

Nell’altro match disputato alle 18.30 l’Ajax è andato a far festa 2-1 a Istanbul contro il Besiktas. In vantaggio con Ghezzal al 22’, i turchi sono stati ribaltati, nella ripresa, dal solito Haller il quale, appena entrato, in 24’ ha siglato due reti.

