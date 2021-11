Dal sogno allo psicodramma

KINSHASA - Dall’accarezzare un sogno al dramma sportivo. È la sorte che rischia seriamente di toccare alla Repubblica Democratica del Congo, che potrebbe essere esclusa dagli spareggi per accedere alla fase finale dei Mondiali in Qatar. Il motivo? Una "gaffe" clamorosa del ct Hector Cuper, ex allenatore dell'Inter, ricordato anche per quel infausto 5 maggio 2002, quando i nerazzurri di Ronaldo videro sfumare lo scudetto all'ultima giornata.

Ieri “El hombre vertical” ha guidato i suoi al successo per 2-0 sul Benin (con conseguente primo posto nel girone), ma un'errata gestione dei cambi rischia di compromettere il risultato ottenuto sul campo.

Cuper ha infatti effettuato quattro sostituzioni usando quattro slot differenti, mentre - come noto - se ne possono sfruttare fino a cinque ma entro tre finestre. Il 2-0 dovrebbe dunque essere cancellato, con il Congo sconfitto a tavolino ed escluso dal turno successivo delle qualificazioni. Una vera beffa che, regolamento alla mano, pare ormai inevitabile.