Raphaël Wicky non è più l’allenatore dei Chicago Fire

CHICAGO - Non è arrivato a Lugano - nonostante il suo fosse un nome caldo per la panchina prima della nomina di Croci-Torti - e non rimarrà a Chicago: settembre è stato un mese turbolento per Raphaël Wicky.

Tramontata l’ipotesi bianconera, il 44enne mister rossocrociato ha chiuso del tutto la collaborazione con Joe Mansueto dopo il successo dei suoi Fire sui New York City. Il 2-0 con il quale la franchigia dell’Illinois si è imposta non è infatti bastato al tecnico per conservare il posto all’US Soldier Field. Wicky allenava a Chicago dal dicembre 2019. Prima, per nove mesi, negli USA aveva pilotato la nazionale U17.

Imago