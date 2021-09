Leonardo: «Abbiamo creato concorrenza ovunque»

PARIGI - Il PSG ha senza ombra di dubbio la coppia di portieri più forte al mondo. Da una parte c'è l'esperienza di Keylor Navas, dall'altra c'è Gianluigi Donnarumma reduce dall'Europeo vinto da grande protagonista.

Chi però si aspettava che l'italiano potesse scalzare il rivale, dopo essersi messo in luce prima con il Milan e poi con gli azzurri, ha dovuto rimettere il suo pensiero nel cassetto. Sì perché l'ex estremo difensore rossonero sin qui ha disputato una sola partita, quella dello scorso 11 settembre vinta per 4-0 sul Clermont. L'allenatore Mauricio Pochettino continua a preferire il costaricano.

«È difficile per il tecnico scegliere tra Donnarumma e Navas? Sarebbe più complicato non averli - le parole del direttore sportivo dei parigini Leonardo a Canal+ - Abbiamo creato concorrenza ovunque. Donnarumma ha 22 anni e Navas 34. Vanno gestiti, ma le cose sono chiare per tutti, non solo per i due portieri. Tutti devono mettersi a disposizione, poi sta al mister scegliere. Bisogna trovare un equilibrio per avere la competitività desiderata».

Chissà che questa sera, in occasione del match contro il Lione, non sia il turno proprio di Donnarumma...

keystone-sda.ch / STF (Arnulfo Franco)