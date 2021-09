Il dado è tratto: il sempreverde Ribery è della Salernitana

SALERNO - Adesso è ufficiale: Franck Ribery è un nuovo giocatore della Salernitana. Il 38enne si è legato al club campano per una stagione con opzione per un anno supplementare, in caso di permanenza della squadra nel massimo campionato italiano.

Si tratta della seconda esperienza in Serie A per l'attaccante francese che - dopo il biennio trascorso alla Fiorentina (2019/2021) - proverà così ad aiutare la formazione neopromossa a centrare la salvezza. «Sono molto contento di essere qui con la mia nuova squadra, il tecnico e lo staff», sono state le sue prime parole davanti a migliaia di tifosi in delirio. «Il nostro obiettivo è quello di salvarci. Darò il massimo per voi, per la società e per questa squadra».

Ricordiamo che nella sua carriera Ribery ha conquistato - fra gli altri trofei - una Champions League e nove campionati tedeschi con il Bayern Monaco.