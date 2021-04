Lo Squalo soffre e recupera a Lugano

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Diego Armando Maradona.

Turf: Natural.

Capacity: 54,726.

Referee: Marco Di Bello (ITA).

Home Manager: Gennaro Gattuso (ITA).

Away Manager: Simone Inzaghi (ITA).

Sidelined Players: NAPOLI - David Ospina (Muscle Injury) Diego Demme (Yellow card suspension) Faouzi Ghoulam (Cruciate Ligament Rupture).

LAZIO - Djavan Anderson (Suspended) Gonzalo Escalante (Muscular problems) Joseph Marie Minala (Suspended) Luiz Felipe (Ankle Surgery).

u0080533,000,000 Total market value u0080344,900,000.

Age: 27.0-28.7.

National team players: 16-10.

Youth national team players: 0-1.

Foreigners: 18-22.

VAR Video Referee.