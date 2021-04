Raspadori ribalta (due volte) il Milan

MILANO - Imprevisto e doloroso passo falso per il Milan, che nel match della 32esima giornata di Serie A ha dato il definitivo via libera alla fuga dell’Inter.

Impegnato in casa contro il Sassuolo, obbligato a fare i tre punti per rimanere in scia (anche se “a distanza”) ai cugini, il Diavolo si è invece fatto sorprendere 1-2. Avanti con Calhanoglu al 30’, gli uomini di Pioli si sono fatti sorprendere dal ritorno degli emiliani i quali a cavallo tra il 76’ e l’83’, grazie alla doppietta di Raspadori - sono saliti fino al successo.

I neroverdi - ottavi della graduatoria (49 punti) - sono ancora in corsa per un posto nella prossima Europa e nell’ultima parte della stagione proveranno a sprintare. Dal canto loro i rossoneri restano secondi (66), con due lunghezze di vantaggio sull'Atalanta (64) e quattro sulla Juventus (62), ma sono scesi in campo una volta in più.

keystone-sda.ch / STF (Antonio Calanni)