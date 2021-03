Il Grifone vola con Scamacca

PARMA - Una doppietta di Gianluca Scamacca renderà dolcissima la sosta per il Genoa. Sotto nel risultato a Parma, colpito da un gran gol di Pellè, il Grifone ha infatti spiccato il volo grazie alle due reti del giovane attaccante, che hanno certificato l’1-2 finale.

I Ducali hanno tenuto in mano il pallino del gioco e concluso più dei liguri; imprecisi, non sono in ogni caso più riusciti a risalire la china. Il risultato? Sono rimasti al penultimo posto di una graduatoria fattasi - invece - improvvisamente comoda per i rossoblù. Nove punti di margine sul terzultimo posto cominciano a essere tanti...

keystone-sda.ch (Massimo Paolone)