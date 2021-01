Il Palmeiras sale sul tetto sud americano al 99'

RIO DE JANEIRO - Il Palmeiras ha conquistato per la seconda volta nella sua storia la Copa Libertadores. I neo campioni brasiliani hanno sconfitto il Santos all'ultimo atto in un derby tutto verdeoro con il punteggio di 1-0.

Al Maracanà di Rio de Janeiro l'eroe dell'incontro è stato Breno Lopes negli ultimi istanti del recupero - al 99' - il quale ha di fatto regalato il trofeo ai suoi che mancava dal 1999.

Il Palmeiras - qualificato d'ufficio al Mondiale per club, in programma la prossima settimana in Qatar - succede così al Flamengo, che nella scorsa edizione aveva superato in finale gli argentini del River Plate.

keystone-sda.ch (Sebastiao Moreira)