Lungoyi-Juve, è ufficiale e arriva Opara

LUGANO - Le firme sono arrivate: il passaggio di Christopher Lungoyi dal Lugano alla Juventus è stato perfezionato. L’attaccante classe 2000 è a tutti gli effetti un giocatore della Vecchia Signora ma rimarrà in prestito a Cornaredo fino al giugno 2022. Come parziale contropartita tecnica, il prestito di Kevin Monzialo (arrivato a Lugano proprio dalla società torinese) è stato trasformato in trasferimento a titolo definitivo.

In bianconero è arrivato pure Lucky Onyebuchi opara, calciatore nigeriano del Futbola Klubs Spartaks Jürmala, che si fermerà a Cornaredo fino al prossimo 30 giugno. Fine avventura ticinese, invece, per Florian Seferaj, andato in prestito ai maltesi del Mosta, e Jens Odgaard, passato a titolo provvisorio, con il benestare del Sassuolo, al Pescara.

Di seguito i comunicati ufficiali del club bianconero:

“L’FC Lugano comunica la cessione a titolo definitivo alla Juventus FC di Christopher Lungoyi; l’attaccante classe 2000 resterà comunque in Svizzera per altri 18 mesi, fino al termine della stagione 2021-22, in prestito dalla società torinese.

Allo stesso tempo la società comunica l’acquisto a titolo definitivo di Kevin Monzialo, esterno francese arrivato in prestito ad inizio stagione sempre dalla società campione d’Italia.

Si precisa infine che, a causa delle tempistiche tecniche legate al suo doppio trasferimento, Lungoyi con ogni probabilità non potrà prendere parte alla trasferta di San Gallo di questo weekend; l’attaccante svizzero tornerà in ogni caso regolarmente a disposizione di Mister Jacobacci a partire dalla partita di Basilea, in programma domenica 31 gennaio.”

“L’FC Lugano comunica l’arrivo del laterale Lucky Onyebuchi Opara; il calciatore nigeriano arriva in prestito gratuito fino al 30.06.2021 dal Futbola Klubs Spartaks Jürmala, squadra militante nella massima divisione lettone. Lucky, che ha scelto la maglia numero 13, è da subito a disposizione di mister Jacobacci e sosterrà oggi il primo allenamento con i nuovi compagni.

Allo stesso tempo la società comunica la cessione di Florian Seferaj in prestito gratuito fino al 30.06.2021 al Mosta FC, squadra che si trova attualmente al quinto posto nella massima serie maltese; il classe 2000, nazionale kosovaro under 21, maturerà esperienza in un campionato in cui milita già un altro bianconero, Franklin Sasere, miglior marcatore dell’Hamrun Spartans FC capolista.

Infine Jens Odgaard lascia i bianconeri. Con il benestare dell’US Sassuolo, squadra proprietario del suo cartellino, l’attaccante danese è da subito trasferito con la formula del prestito al Pescara Calcio. A Lucky il benvenuto in bianconero, a Florian i migliori auguri per questa esperienza formativa, a Jens un grazie per quanto espresso in questi 4 mesi.”

Ti-press (Pablo Gianinazzi)