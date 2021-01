Daprelà risponde a Grgic: pari in rimonta al Tourbillon

SION - È iniziato con un pareggio al cardiopalma al Tourbillon il 2021 del Lugano. In campo sotto una leggera nevicata - in mattinata il manto erboso era stato ripulito perfettamente dai centimetri caduta nella notte -, i bianconeri hanno impattato 1-1 nel recupero della decima giornata.

Volenterose ma ancora in cerca del miglior ritmo dopo la seppur breve sosta invernale, nel primo tempo le due squadre si sono annullate a vicenda, con pochi rischi per i due portieri. Le migliori occasioni le ha comunque create il Lugano, abile nel difendersi con attenzione e cercare di pungere col suo gioco in verticale.

Una buona chance i ticinesi se la sono creata al 9’, quando Lovric - dopo una bella ripartenza orchestrata da Bottani e Gerndt - ha mancato di un soffio l’impatto con la sfera a pochi passi dalla porta dei vallesani Un’altra buona opportunità è capitata a capitan Sabbatini, che di testa - su azione di calcio d’angolo - ha chiamato in causa Fayulu al 22’.

Nel secondo tempo il primo brivido lo ha creato il Sion - palla fuori di pochissimo dopo un’incornata del giapponese Wakatsuki -, ma il Lugano ha prontamente reagito. Dopo aver recuperato palla, Lavanchy non ha però servito Bottani (libero in area), preferendo imbeccare Gerndt, poi chiuso dai difensori vallesani.

Al 75' l'episodio che ha sbloccato il confronto, con un intervento scomposto di Daprelà che ha provocato un calcio di rigore. Glaciale dagli 11 metri, Grgic non ha lasciato scampo a Baumann infilando l’1-0.

Pochi minuti dopo episodio dubbio in area vallesana, con l'arbitro Jaccottet che, dopo aver consultato il VAR, non ha però deciso di sanzionare (sotto la lente un fallo di mano di Abdellaoui e verosimilmente anche una trattenuta su Lungoyi).

Quando i bianconeri sembravano ormai condannati alla sconfitta, un lampo di Daprelà ha gelato il Sion. Favorito al 95’ da un erroraccio di Uldrikis - che in maniera maldestra ha cercato di liberare l’area anticipando anche Fayulu -, il difensore ha firmato il definitivo 1-1.

In classifica il Lugano, ancora imbattuto in trasferta, sale a quota 20 punti dopo 13 match, sinonimo di terzo posto. Sion nono con 13 punti in 14 gare.

SION - LUGANO 1-1 (0-0)

Reti: 75' Grgic (rig.) 1-0; 95' Daprelà 1-1.

LUGANO. Baumann; Daprelà, Maric, Kecskes; Custodio (46' Lovric); Guerrero, Sabbatini (68' Macek), Lovric, Lavanchy; Bottani (64' Lungoyi), Gerndt (64' Ardaiz).

keystone-sda.ch (LAURENT GILLIERON)