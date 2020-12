Senza Lavanchy, il Lugano ospita l'ostico Losanna

Questa sera il Lugano ospita il temibile Losanna nel match valido per la 14esima giornata di Super League. La truppa di Jacobacci cercherà di riscattare l'ultima battuta d'arresto rimediata a Cornaredo tre turni fa contro lo Zurigo (0-1), di modo da poter salutare nel migliore dei modi questo tribolato 2020.

Ricordiamo che i bianconeri non vincono da quattro incontri poiché, dopo il già citato ko casalingo contro i tigurini, sono arrivati due pareggi, nell'ordine contro San Gallo (0-0) e Young Boys (2-2). Dal canto suo la formazione vodese è invece reduce da due preziose vittorie – a domicilio contro il Lucerna (2-1) e in trasferta con il Vaduz (2-0) – e c'è da credere che la squadra voglia continuare in questa direzione.

Per l'occasione il tecnico ticinese ha completamente recuperato Gerndt, Sabbatini, Daprelà e Oss, ma non potrà con tutta probabilità beneficiare dei servigi di Lovric. Il centrocampista austriaco naturalizzato sloveno non è infatti al meglio, visto che lamenta un problema muscolare e durante gli ultimi due allenamenti non è sceso in campo con i suoi compagni. Non sarà sicuramente della partita invece Lavanchy, in quanto è stato fermato dal giudice sportivo per un turno, dopo aver rimediato a Berna il quarto cartellino giallo stagionale. Infine, per quanto riguarda Bottani, Jacobacci potrebbe riproporlo dal primo minuto in tandem con Gerndt.

Le due squadre sono appaiate – insieme a Servette e Zurigo – in quarta posizione in classifica con 18 punti, anche se Baumann e compagni sono scesi in campo due volte in meno rispetto a tutti e tre gli avversari. Da segnalare che nell'unico confronto diretto stagionale disputato finora, lo scorso 9 novembre alla Pontaise, si erano imposti i ticinesi 1-0 in virtù del rigore siglato da Maric.

Ti-press (Alessandro Crinari)