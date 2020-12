Doppio CR7, Morata e “Kulu” cancellano il Parma

PARMA - Il gol dell’ex di turno Kulusevski, la rete di Morata e la doppietta di Cristiano Ronaldo hanno permesso alla Juventus di vincere a Parma e di riprendere - almeno momentaneamente - l’Inter al secondo posto della classifica di Serie A. Una trasferta difficile (gli emiliani avevano perso una solo volta in casa) si è invece rivelata comoda per la Vecchia Signora, spinta già al 23’ dal vantaggio siglato dal suo giovane svedese. Tre minuti dopo, con un colpo di testa da altezza siderale, CR7 ha poi archiviato di fatto la pratica. Con il dodicesimo gol in campionato (in nove presenze), lo stesso portoghese ha infine reso largo il punteggio (48’), abbellito anche da Morata (85’) per il definitivo 0-4.

La tredicesima giornata ha fatto registrare anche la vittoria della Sampdoria sul Crotone. Ora decimi in classifica, i blucerchiati si sono imposti 3-1 grazie ai sigilli di Damsgaard, Jankto e Quagliarella. Di Simy l’ininfluente punto dei calabresi.

keystone-sda.ch (ELISABETTA BARACCHI)