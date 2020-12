Poker Napoli, liquidato il Crotone

CROTONE - Colpo esterno del Napoli di Gattuso, che non ha lasciato scampo al Crotone nel decimo turno di Serie A. Già colpito nel primo tempo e rimasto in 10 dal 50' (espulso Petriccione), il Crotone di Stroppa - ultimo in classifica - è stato sconfitto 4-0.

In vantaggio al 31' grazie a una bella rete di Insigne (destro a giro), i partenopei hanno raddoppiato al 58' con Lozano, che ha trafitto nuovamente Cordaz. Volati sul 3-0 al 76' con Demme, gli azzurri hanno chiuso i conti nei recuperi, quando Petagna ha siglato il severo 4-0 (91').

In classifica il Napoli si porta al terzo posto con 20 punti (come la Juve), sinonimo di -1 dall'Inter e momentaneo -3 dalla capolista Milan (in campo stasera contro la Samp).

keystone-sda.ch (CARMELO IMBESI)