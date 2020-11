Chelsea e Siviglia volano già agli ottavi

RENNES - Serata da incorniciare per Chelsea e Siviglia, che con ben due turni di anticipo strappano già il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I Blues e gli spagnoli, padroni del Gruppo E, hanno chiuso i conti grazie a due vittorie esterne portandosi a quota 10 punti. Rennes e Krasnodar restano ferme a 1.

I londinesi sono andati ad imporsi 2-1 in Francia sul campo del Rennes grazie alle reti di Hudson-Odoi (22') e Giroud, che al 91' ha piazzato il colpo del ko. Ai francesi non è bastato il momentaneo 1-1 di Guirassy (85').

Vittoria esterna e in pieno recupero anche per il Siviglia, che ha piegato 2-1 il Krasnodar grazie al sigillo di El Haddadi al 95'. In precedenza avevano trovato la via del gol Rakitic (5') e Wanderson al 56' per i russi.

keystone-sda.ch (Eddy Lemaistre)