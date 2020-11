Serbia, aumentano i casi: positivo anche il portiere del Basilea Nikolic

BELGRADO - Aumentano i casi di Covid in casa Serbia, che dopo Kolarov e Milivojevic fa registrare altri positivi tra giocatori e staff. I test effettuati ieri alla vigilia della sfida con la Russia - match in agenda questa sera - hanno dato esito positivo per il laziale Milinkovic-Savic, per il centrocampista del Verona Darko Lazovic e per il portiere del Basilea Djordje Nikolic.

«Il giorno prima della partita - recita il comunicato della Federazione serba - durante i regolari test per il virus Covid-19, si è scoperto che altri tre giocatori sono positivi. Si tratta di Sergej Milinković-Savić, Darko Lazović e Đorđe Nikolić. Insieme a loro, anche un fisioterapista è risultato positivo. Per quanto riguarda gli altri componenti della Nazionale e dello staff professionale, i risultati sono tutti negativi».

Keystone/archivio