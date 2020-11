Gol a grappoli e conferme dall’europallone

LIPSIA - Qual è la nazionale più forte al mondo? Le candidate all’ambito titolo sono tre-quattro, non di più. Tra queste c’è sicuramente la Germania di Joachim Löw che, nella giornata di amichevoli, ha chiuso con un sorriso una delle sfide più delicate. I “panzer” si sono liberati della Repubblica Ceca grazie a una rete di Gian-Luca Waldschmidt. L’1-0 finale è l’undicesimo risultato utile consecutivo (sei vittorie e cinque pari) e il diciassettesimo nelle ultime diciotto uscite. Numeri da primissima della classe.

Chi sta invece “solo” crescendo è l’Italia. Sperimentale ma comunque agguerrita, la truppa azzurra ha firmato un rotondo 4-0 contro la non certo irresistibile Estonia. I gol? Doppietta di Grifo e guizzi di Bernardeschi e Orsolini.

Tante, nella serata internazionale, sono state le vittorie interne. Tra le mura amiche hanno per esempio gioito la Danimarca, sbarazzatasi agevolmente della Svezia, la Romania, che ne ha dati 5 (a 3) alla Bielorussia, come anche Grecia, Albania e Lituania, che con il medesimo punteggio (2-1) hanno regolato rispettivamente Cipro, Kosovo e Far Oer. La Polonia non ha lasciato scampo all’Ucraina (2-0), mentre il Portogallo ha usato il pallottoliere contro Andorra (7-0). In gol pure Ronaldo, entrato a inizio ripresa e riuscito a timbrare il cartellino in zona Cesarini.

keystone-sda.ch / STF (Michael Sohn)