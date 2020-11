«Messi non passava mai il pallone a Griezmann»

BARCRELLONA - Che Messi a Barcellona abbia una certa influenza, nonostante quest'estate volesse partire, è ormai risaputo. Ma fino a che punto si spinge il "dominio" della Pulce in seno al club blaugrana? In maniera esagerata, almeno secondo quanto descritto da Eric Olhats, ex agente di Griezmann. Il personaggio ha infatti descritto le difficoltà incontrate dal suo ex assistito a inserirsi nell'ambiente Barça, proprio per "colpa" della star argentina.

«Leo è imperatore e monarca - le parole a France Football - Non ha preso bene l’arrivo di Grizou al Camp Nou. Ha avuto un atteggiamento deplorevole e lo ha fatto star male. Mette il regime del terrore, o sei con lui o contro di lui. Antoine mi ha sempre detto di non avere problemi con Messi, ma mai il contrario. La scorsa stagione quando arrivò non gli passava il pallone o non gli rivolgeva la parola. Ma Antoine andrà avanti, ama il calcio».

keystone-sda.ch / STR (Joan Monfort)