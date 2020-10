Lugano: positivo anche Osigwe, chiesto il rinvio del match con l'YB

LUGANO - In seguito alla positività di Mattia Bottani - annunciata ieri - il Lugano ha comunicato un aggiornamento della situazione legata al coronavirus nel team di Jacobacci. Da questa è emersa che anche il portiere Osigwe ha il Covid-19 e che altri sei giocatori sono stati messi in quarantena. Chiesto il rinvio di Lugano-Young Boys, in agenda domenica.

Ecco il comunicato del club bianconero:

"La direzione dell’FC Lugano comunica che i test effettuati a seguito della positività di Mattia Bottani hanno evidenziato anche la positività del portiere Sebastian Osigwe.

A seguito di quanto sopra e della ricostruzione dei contatti a rischio, il medico cantonale ha deciso di porre in quarantena anche Jens Odgaard, Jonathan Sabbatini, Noam Baumann e Marcis Oss, e questo malgrado il completo rispetto del concetto di protezione “COVID-19” della SFL per gli allenamenti e le partite. Inoltre, altri due giocatori (Noah De Queiroz e David Jovanovic), aggregati alla prima squadra ma che hanno preso parte alla partita dello scorso weekend del Team Ticino U21 sono pure stati messi in quarantena.

A partire dal sesto giorno di quarantena (e quindi da oggi) e fino al decimo (lunedì 2 novembre 2020, per Oss venerdì 6 novembre 2020) è concesso ai quarantenati di allenarsi in bolla sotto rigorose misure preventive sanitarie, questo dovrebbe (condizionale d’obbligo considerati i tempi che corrono) perlomeno permettere alla squadra di preparare e disputare la partita di sabato 7 novembre 2020 a Losanna. Resta inteso che i due giocatori positivi dovranno invece rimanere in isolamento. Per quanto riguarda la partita di domenica 1 novembre 2020 contro lo Young Boys, l’FC Lugano, in quanto privato di 8 giocatori, ha chiesto il rinvio della stessa come previsto dai regolamenti in vigore e si attende una risposta positiva a stretto giro.

Domani 30 ottobre 2020 alle ore 12:30 è in programma a Cornaredo una conferenza stampa alla quale prenderanno parte l’allenatore Maurizio Jacobacci ed il direttore Michele Campana".

TiPress