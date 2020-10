Vinto il derby a Benevento

BENEVENTO - Tolta la gara persa a tavolino con la Juventus e il punto di penalizzazione, il Napoli continua a vincere i suoi incontri.

Nel derby campano contro il Benevento di Pippo Inzaghi, gli uomini di Gattuso si sono imposti 2-1 in rimonta. All'1-0 dei padroni di casa firmato da Roberto Insigne (30'), i partenopei hanno risposto al 60' con un gran sinistro scagliato dal fratello Lorenzo e al 67' con Petagna.

In virtù di questa vittoria il Napoli ha raggiunto al secondo posto il Sassuolo a quota 11 punti, uno in meno del Milan (in campo domani contro la Roma).

Da segnalare pure il 2-2 tra Parma e Spezia (Gagliolo e Kucka per gli uomini di Liverani, Chabot e Agudelo per i liguri) e il 4-2 del Cagliari sul Crotone (di Lykogiannis, Simeone, Sottil e Joao Pedro le reti sarde, di Messias e Molina per i calabresi).



