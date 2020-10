Facchinetti per la difesa del Lugano

LUGANO - Rinforzo di peso per il Lugano, che si è assicurato per il resto della stagione Mickaël Facchinetti. Il difensore sinistro vanta un'esperienza di tutto rispetto in Svizzera: in Super League ha disputato 225 incontri, nell'ultimo campionato ha vestito in 25 occasioni la maglia del Sion. Nel 2019 si è inoltre laureato campione nel campionato cipriota con l'Apoel di Nicosia.

Ecco il comunicato emesso dal FC Lugano:

"L’FC Lugano è felice di comunicare l’accordo per la stagione in corso con Mickaël Facchinetti. Il 29enne, che era transitato da

Cornaredo già nella stagione 2011-12 prima di venire prestato al Chievo, vanta una lunga esperienza nel campionato svizzero, dove ha vestito le maglie di Losanna, San Gallo, Xamax, Thun e Sion.

Nella stagione 2018-19 ha inoltre giocato da gennaio per l’Apoel di Nicosia, vincendo il campionato di Cipro. Di ruolo difensore sinistro, in carriera ha potuto collezionare ben 225 presenze in Raiffeisen Super League, con 2 reti all’attivo".

Keystone