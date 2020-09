Young Boys pessimo: niente Champions League

HERNING - Lo Young Boys, in campo per il terzo turno di qualificazione, non sarà tra le squadre presenti nel tabellone della prossima Champions League.

Impegnati sul campo di Herning (in Danimarca), i campioni svizzeri in carica - protagonisti di una gara pessima e per certi versi sorprendente - sono stati sconfitti per 3-0 dal Midtjylland.

Dopo una prima parte di gara senza reti i padroni di casa hanno trovato il tris decisivo nel secondo tempo, grazie all'autogol di Lefort (51') e alle reti di Dreyer (62') e Mabi (84').

La formazione di Seoane avrà comunque la possibilità di accedere all'Europa League: dovrà però superare i playoff.

keystone-sda.ch (HENNING BAGGER)