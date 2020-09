1'000 spettatori per Lugano-Lucerna

LUGANO - Per la prima partita del campionato di Super League 2020-21 tra Lugano e Lucerna, lo stadio di Cornaredo sarà diviso in 3 macro settori (Tribuna Principale, Tribuna Monte Brè Nord e Tribuna Monte Brè Sud) e potrà accogliere fino a 1'000 persone.

L’entrata alla partita è riservata agli abbonati che hanno confermato tramite il pagamento il loro abbonamento entro il 15 di settembre 2020 alle ore 12:00. L’entrata sarà garantita alle prime 1000 persone che si registreranno tramite la piattaforma “Prenota Lugano”, messa a disposizione dalla Città di Lugano all’indirizzo internet: prenota.lugano.ch/sport . La prenotazione del proprio posto sarà possibile da mercoledì 16 settembre alle 18:00 fino ad esaurimento dei posti.

Coloro che resteranno esclusi potranno scegliere tra una delle 3 opzioni:

• Richiedere il rimborso della singola partita

• Richiedere un biglietto extra per una partita a scelta

• Donare il corrispettivo della partita all’FC Lugano Femminile

Per entrare allo stadio ogni abbonato dovrà presentare:

• il QR Code ricevuto nella e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione stampato o leggibile sul telefono cellulare

• un documento d’identità che corrisponde al QR code ricevuto

• una mascherina di protezione

L’accesso allo stadio avviene in base al proprio abbonamento stagionale:

• Abbonati Settori 1-2-3-4: Entrata Tribuna Principale

• Abbonati Settore N: Entrata Tribuna Monte Brè Nord

• Abbonati Settori M-P-Q: Entrata Tribuna Monte Brè Sud

Sponsor:

Gli sponsor saranno contattati singolarmente e riceveranno indicazioni speciali per la procedura d’accesso.

Per loro saranno necessari per accedere allo stadio:

• Braccialetto colorato da ritirare alla cassa accrediti dello stadio (Via Trevano)

• Documento di identità

• Modulo di autocertificazione precompilato disponibile su www.fclugano.com/covid

Comportamento all’interno dello stadio:

All’interno dello stadio vigerà l’obbligo di indossare la mascherina di protezione (ad eccezione dei minori di 12 anni). Le mascherine saranno acquistabili anche alla cassa della Curva Nord dello stadio al costo di 1.- (monouso) oppure 12.- (mascherina FCL lavabile 30x). Per evitare gli assembramenti sarà inoltre obbligatorio consumare cibo e bevande seduti al proprio posto. Non sarà consentita la consumazione in piedi nelle aree antistanti i punti di ristoro o nelle aree di transito delle tribune. All’interno dei propri macro settori i tifosi potranno sedersi liberamente.

Raccomandazioni:

L’FC Lugano fa tutto quanto possibile per garantire la sicurezza delle persone presenti. La società raccomanda al pubblico di rispettare le distanze sociali non solo all’interno dello stadio, ma anche nelle immediate vicinanze degli accessi. Per evitare gli assembramenti e l’attesa alle entrate consigliamo di arrivare allo stadio un po’ in anticipo. Si raccomanda inoltre l’uso dei disinfettanti per le mani distribuiti all’interno dello stadio e il rispetto delle indicazioni date dalla segnaletica e dal personale presente. Lo scopo di tutti è di godere dello spettacolo sportivo nella massima sicurezza.

Per maggiori informazioni il Segretariato dell’FC Lugano è a disposizione negli orari d’ufficio al numero 091/922.86.72.