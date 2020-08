Pogba colpito dal Covid-19

PARIGI - Paul Pogba e Tanguy Ndombele sono risultati positivi al Coronavirus. Ad annunciarlo il ct della Francia Didier Deschamps, che aveva selezionato i centrocampisti di United e Tottenham per le sfide di Nations League contro Svezia e Croazia. Entrambi i giocatori sono asintomatici, ma dovranno ora restare in quarantena e in isolamento per almeno per 14 giorni.

Al loro posto Deschamps ha chiamato il 17enne Eduardo Camavinga e lo juventino Adrien Rabiot.

Da notare che Pogba avrebbe dovuto fare il suo gradito rientro in Nazionale dopo oltre un anno di assenza, ma i controlli medici (tampone positivo) hanno fatto sfumare questa possibilità.

keystone-sda.ch (SASCHA STEINBACH)