«Avevo altre offerte ma il Torino è la squadra che mi ha cercato di più»

TORINO - Prime parole da giocatore granata per Ricardo Rodriguez che, negli scorsi giorni, ha deciso di accettare la proposta del Torino. Dal 2017 al Milan, il 27enne è reduce da una brevissima avventura al PSV. Ora il ritorno in Italia.

«Ho scelto questa squadra nonostante avessi altre offerte. Sono coloro che mi hanno cercato di più. E poi mi trovo bene in Italia, vista la mia esperienza al Milan. Sono felice di essere qui e voglio dare il meglio», le parole del nazionale elvetico.

L'ex Milan è convinto che se i big della rosa resteranno, le soddisfazioni non mancheranno...«Conosco la storia di questo club, ho già visto un po’ di cose ma ancora non tutto. So che è un club molto importante, con una squadra forte, e vogliamo fare bene. Se rimangono tutti, siamo forti. Poi vedremo… Dobbiamo pensare partita per partita, poi valuteremo come andrà il campionato».

Keystone (archivio)