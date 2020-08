La sorella è positiva, c'è preoccupazione per Maradona

LA PLATA - La sorella di Diego Armando Maradona è risultata positiva al coronavirus, creando molta preoccupazione nell'entourage dell'ex campione del Napoli. Il Gimnasia, club argentino allenato dal 59enne, sta per tornare ad allenarsi. Inizialmente però potrebbe farlo senza il suo allenatore.

Pablo Del Compare, responsabile dell'area medica del club, ritiene infatti che Maradona sia un soggetto a rischio... «Non ha ancora fatto il tampone. Stiamo parlando con il suo medico personale. Il mio consiglio è che in questa prima fase Maradona non vada ad allenarsi. Come soggetto, rientra nel gruppo a rischio. Ha molti fattori che possono compromettere la sua salute in caso di contagio: eccesso di peso, ipertensione. E poi è stato operato di recente ed è al limite dei 60 anni».

Keystone