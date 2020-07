Lugano: contro il Servette ci si può salvare anche perdendo

Questa sera scenderanno in campo le dieci squadre di Super League per disputare il penultimo turno di campionato (35esima giornata). Per l'occasione il Lugano affronterà a Cornaredo il Servette, già qualificato per la prossima edizione di Europa League.

La truppa di Jacobacci ha così la grande possibilità di centrare finalmente la salvezza matematica, poiché a due giornate dal termine conta 41 punti, cinque lunghezze di vantaggio rispetto alla coppia formata da Sion e Thun (36). Di conseguenza ai bianconeri potrebbe anche essere sufficiente una sconfitta, nel caso in cui i vallesani non dovessero vincere in casa con la capolista YB e nello stesso tempo anche il Thun non s'imponesse a domicilio contro il Basilea.

Il traguardo è dunque molto vicino, anche perché ricordiamo che Sabbatini e compagni non perdono fra le mura amiche dal lontano 10 novembre, quando a Cornaredo il Basilea vinse con un netto 3-0. Oltre a questo i bianconeri sono reduci da sei risultati utili consecutivi dove hanno colto cinque pareggi e un successo. Nei tre scontri diretti stagionali contro la formazione di Ginevra, i ticinesi hanno invece pareggiato due volte in trasferta (0-0 e 1-1), mentre hanno liquidato 1-0 gli avversari nell'unico match disputato a Cornaredo.