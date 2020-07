Il San Gallo resta in vetta, cade ancora il Sion di Tramezzani

Continua la corsa dello spumeggiante San Gallo, che grazie al 2-1 sul Sion conserva la vetta della Super League con 2 punti di vantaggio sull'YB. I biancoverdi, trascinati dalla doppietta di Demirovic (12', 19'), inguaiano ulteriormente i vallesani di Tramezzani, che restano al penultimo posto in classifica e sono incappati nel terzo ko consecutivo. Per gli ospiti, castigati in avvio di partita, non è bastata la rete di Baltazar (22').

Nell'altro match del pomeriggio netto successo del Lucerna di Celestini, capace di superare 3-0 il Thun. Decisive le reti di Lucas (9'), Margiotta (13') e Schürpf (62'). In classifica il Lucerna si trova a 41 punti, mentre il Thun è ottavo con 25.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)