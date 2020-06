I tifosi dell'YB festeggiano: lo stadio (ri)diventa Wankdorf

Un nome carico di storia ritorna sul grande palcoscenico del calcio: da mercoledì Berna avrà di nuovo un suo stadio del Wankdorf, demolito nel 2001 per diventare lo Stade de Suisse. Tutto ciò grazie al vicino stadio CSL Behring. L'azienda biotecnologica si è assicurata i diritti di denominazione per almeno cinque anni e ha deciso che in futuro la sua arena del calcio bernese prenderà il nome dalla zona dove sorge.

Il nuovo nome non era mai piaciuto ai tifosi dello Young Boys, la locale squadra di calcio e campionessa svizzera in carica. Una petizione online lanciata nel 2014 per il cambiamento di nome era stata firmata da oltre 10'000 persone. La risposta dell'opinione pubblica è stata conseguentemente positiva quando il cambio di nome è stato annunciato qualche mese fa, ai primi di dicembre. Lunedì alcune delle sedie nere delle tribune sono state sostituite da altre gialle, in modo che la scritta "Wankdorf" sia vistosa.

Il nome riporta alla mente bei ricordi, soprattutto in Germania: ai mondiali del 1954 contro l'Ungheria, nella finale disputata a Berna il 4 luglio, la nazionale tedesca di Helmut Rahn si impose per 3:2 dopo essere stata in svantaggio nei primi minuti per 0:2, sorprendendo tutti perché gli allora fortissimi magiari erano considerati imbattibili. Tant'è che la vittoria venne definita "Das Wunder von Bern" (il miracolo di Berna). Diventando per la prima volta campione del mondo la Germania poteva così tornare a mostrare una legittima fierezza sulla scena internazionale, dopo il disastro morale del nazismo e gli orrori della seconda guerra mondiale.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DELLA VALLE)