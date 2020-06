Stagione finita per Schwegler e Ndenge

LUCERNA - La ripartenza non sarà semplice per il Lucerna, che ancor prima di scendere in campo per la parte finale di stagione, ha perso due pedine importanti della propria rosa.

Christian Schwegler e Tsiy Ndenge si sono infatti infortunati, riportando la rottura parziale del legamento interno del ginocchio. Entrambi finiranno sotto i ferri ed entrambi dovranno osservare un lungo stop. Improbabile un loro impiego prima di autunno inoltrato.

Keystone