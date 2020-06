Serey Die no, Djourou e Kouassi sì

SION/NEUCHÂTEL - Per salvare il proprio posto in Super League il Sion di Paolo Tramezzani non potrà contare su Serey Die, il cui ingaggio era stato annunciato lo scorso 25 maggio. La SFL ha infatti annunciato che il giocatore, in arrivo dalla Xamax, potrà scendere in campo con la sua nuova squadra soltanto a partire dal prossimo campionato.

Dal canto loro Johan Djourou e Xavier Kouassi - lasciati a piedi nelle scorse settimane dallo stesso Sion - potranno giocare immediatamente con lo Xamax. Nella nota la SFL specifica che un giocatore può accasarsi altrove se "lasciato a casa" unilateralmente a causa del coronavirus.

Keystone