Deeney rifiuta di allenarsi: ha paura d'infettare suo figlio di 5 mesi

Nella giornata di ieri - lunedì 18 maggio - i venti club di Premier League hanno votato per la ripresa degli allenamenti a piccoli gruppi e rispettando la distanza sociale.

Non tutti i giocatori sono però d'accordo, visto che il capitano del Watford - Troy Deeney - ha già annunciato in un "poadcast" sportivo la sua assenza. «Dovremmo tornare in campo questa settimana, ma ho già detto che non andrò. Mio figlio ha cinque mesi e ha delle difficoltà respiratorie. Non voglio tornare a casa e metterlo in pericolo. Saremo testati e ci troveremo in un ambiente molto sicuro, ma solo una persona (contaminata) nel gruppo è sufficiente(...). Non potrò inoltre andare dal parrucchiere prima di metà luglio, ma posso stare in campo con altre 19 persone. Non vedo come possa funzionare(...)».