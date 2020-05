«CR7? È avvenuto tutto all'improvviso»

MADEIRA - L'emergenza coronavirus gli ha permesso di allenarsi con uno dei calciatori più forti della storia del calcio. 18 anni, di nome Filipe Gonçalves, di ruolo portiere: è proprio lui che per qualche settimana si è ritrovato di fronte nientemeno che Cristiano Ronaldo. Diventando un punto di riferimento del campione della Juve...

«È avvenuto davvero tutto all’improvviso – ha raccontato a "Tuttosport" l'estremo difensore dell’Under 19 del Nacional de Madeira – Tanto che ancora adesso, se ci penso, non mi sembra vero. Cristiano mi ha stupito in positivo sotto tanti punti di vista. Dopo il terzo allenamento, quando ha capito che per Hugo sarebbe stato l’ultimo perché tornava a Lisbona, lo ha inseguito per ringraziarlo e gli ha fatto anche un regalo. E lo stesso ha fatto con me. Vi posso assicurare che il regalo più bello e inimmaginabile, e che vale più di qualsiasi altra cosa, è stato poter allenarmi con il mio idolo. La Juve? Mi è sembrato moto felice della sua esperienza in Italia, a Torino e in modo particolare di giocare nella Juventus».

Keystone (archivio)