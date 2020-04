Uefa: 70 milioni per i club

NYON - L'Uefa giunge in soccorso dei club nel pieno di una crisi molto profonda. Il comitato esecutivo ha infatti sbloccato un fondo di 70 milioni, così suddiviso.

-50 milioni verranno assegnati ai club che hanno rilasciato giocatori alle 39 squadre nazionali non coinvolte negli spareggi delle Qualificazioni Europee

-17.7 milioni verranno assegnati ai club che hanno rilasciato giocatori alle 16 squadre nazionali coinvolte negli spareggi delle Qualificazioni Europee (esclusi i pagamenti per gli spareggi, che saranno pagati al completamento degli spareggi)

-Il saldo di 2,7 milioni di euro relativo ai giocatori rilasciati per gli spareggi sarà distribuito al termine di queste partite di spareggi in autunno.

«I club europei sono parte integrante del successo delle competizioni delle nostre squadre nazionali - le parole del presidente dell'Uefa Ceferin - Di conseguenza, una parte dei ricavi di queste manifestazioni viene distribuita alle società. In questi tempi difficili in cui molti club si trovano ad affrontare problemi finanziari, in particolare con il loro flusso di cassa, era nostro dovere assicurarci che i club ricevessero questi pagamenti il più rapidamente possibile».