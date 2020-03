Maxi Lopez contro Wanda Nara: «Sono indignato. Cosa ti passa per la testa?»

COMO - Ennesimo atto della triste querelle tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Il motivo? La gestione dei figli, con il calciatore argentino - attualmente in forza al Crotone - che ha attaccato sui social l'ex moglie, oggi sposata con Mauro Icardi. A scatenare la rabbia dell'attaccante è stata una foto postata sui social dalla showgirl, con i 5 figli (i primi tre avuti con Maxi Lopez e gli ultimi due con Icardi), nella villa di Maurito sul lago di Como.

«Hai portato i nostri figli da Parigi all'epicentro del contagio - ha tuonato Maxi in un messaggio su twitter - Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena durante una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l'abbia notato».