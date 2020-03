Le emozioni di Klopp: «Incredibile»

LIVERPOOL - Surreale. È la situazione che sta vivendo il mondo intero, confrontato con questo nemico invisibile chiamato Covid-19. Gli ospedali di tutto il globo sono costantemente sotto pressione e il personale sanitario sta facendo un lavoro incredibile per garantire le cure necessarie ai pazienti affetti dal virus. Ed è proprio questo aspetto che ha colpito Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool...

«Mi hanno mostrato un video di persone in un ospedale, appena fuori dalla terapia intensiva, dove cantavano "You'll never walk alone" (l'inno del Liverpool, ndr) – ha raccontato il 52enne tedesco sul sito ufficiale del suo Liverpool - Ho pianto, non mi sono trattenuto. Ritengo incredibile tutto ciò che stanno facendo. Queste persone non solo lavorano ma hanno un grande spirito. Non potrei ammirarle di più di così. Sono abituate ad aiutare gli altri e per farlo si mettono in pericolo aiutando chi sta male».

Lo stesso Klopp è convinto che questo periodo sarà impossibile da dimenticare... «Ci sarà un momento nel futuro in cui guarderemo indietro. Tra un po' di anni penseremo che questo è stato il periodo in cui il mondo ha mostrato le più grandi forme di solidarietà, amore e amicizia».

Keystone