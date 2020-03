Ajax, Nouri si risveglia dal coma dopo quasi tre anni

In questi tempi così difficili, una notizia positiva arriva dall'Olanda. Abdelhak "Appie" Nouri, talento dell'Ajax colpito da ictus l'8 luglio del 2017, si è recentemente risvegliato dal coma. Il giocatori dei Lancieri, oggi 22enne e all'epoca uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico internazionale, si era sentito male durante una partita amichevole contro il Werder Brema. Poche settimane prima era stato eletto miglior giocatore della stagione nella seconda divisione olandese.

Purtroppo Nouri ha subito danni cerebrali permanenti, ma dopo 2 anni e 8 mesi in coma è finalmente sulla via del recupero, almeno parziale. «Non è più in coma, è a casa, dorme, mangia, aggrotta le ciglia, ma è molto dipendente da noi - ha spiegato il fratello Abderrahim al programma tv "De Wereld Draait Door" - È consapevole di dove si trova ed è importare per lui stare in famiglia. È possibile comunicare con lui, guardiamo anche le partite di calcio e reagisce».