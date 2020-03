Il calcio inglese piange il 35enne Whittingham

CARDIFF (GALLES) - L'ex calciatore di Cardiff City e Aston Villa Peter Whittingham, è deceduto ieri in un ospedale di Cardiff dopo dodici giorni di ricovero.

Lo scorso 7 marzo il 35enne era infatti caduto accidentalmente dalle scale di un pub e aveva riportato delle gravi ferite alla testa.

In allegato l'omaggio su Twitter della formazione gallese in cui Whittingham ha militato per ben dieci stagioni, dal 2007 al 2017.

It is with an immeasurable amount of sorrow that we must inform supporters that Peter Whittingham has passed away at the age of 35.



Club Statement: https://t.co/SGYOx4L2x2 pic.twitter.com/cvkfhRkP1N