Il paradosso in Bielorussia: riparte il calcio con il pubblico!

Lo sport in tutto il mondo si è fermato, ma evidentemente in Bielorussia è un "dettaglio" poco importante. Nella giornata di ieri - giovedì 19 marzo - è infatti iniziato il campionato di Prima Divisione di calcio con tanto di pubblico sugli spalti.

Erano in programma due incontri: il Bate Borisov ha perso 3-1 in trasferta con l'Energetik-BGU Minsk, mentre il Torpedo Zhodino ha espugnato il campo dello Shakhter Solihorsk (1-0). «Il Paese non è in stato d'emergenza, la situazione non è critica», ha spiegato Vladimir Bazanov, presidente della federazione.

Segnaliamo che la Bielorussia ha finora fatto registrare 51 casi positivi al Covid-19 e che altri due incontri di campionato sono in programma nella serata odierna.