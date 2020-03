Coppe europee, situazione caotica: martedì un summit con 55 Federazioni

Inutile continuare ad insistere: anche il calcio spagnolo si ferma di fronte al diffondersi del Covid-19. Se solo pochi giorni fa si era deciso di continuare a porte chiuse, ora è arrivato un nuovo provvedimento in cui si è deciso di sospendere tutti i campionati. Ad incidere in maniera determinante sulla decisione dei dirigenti spagnoli anche la positività al coronavirus di un giocatore del Madrid di basket e del difensore della Juve Daniele Rugani.

Nel frattempo resta ancora da definire la situazione - sempre più caotica - delle Coppe europee. Questa sera, salvo colpi di scena dell'ultimo minuto, si giocheranno le partite di Europa League (tutte a porte chiuse), mentre settimana prossima in Champions scenderanno in campo verosimilmente solo Bayern Monaco e Chelsea. Niente Juve-Lione e Manchester City- Real Madrid, considerando che bianconeri e Blancos sono in quarantena. Da parte sua il Napoli non può viaggiare in Spagna, dove avrebbe dovuto affrontare il Barcellona.

La prossima data cruciale da cerchiare in rosso nel calendario è quella del 17 marzo, con l'UEFA che ha indetto una videoconferenza con 55 Federazioni, il board dell’Eca, le Leghe europee e i rappresentanti FifPro (i calciatori). Si discuterà delle Coppe e dell'Europeo.