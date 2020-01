Buon sangue non mente: il gol di Thiago Messi sta facendo il giro del mondo

BARCELLONA (Spagna) - Thiago Messi, il figlio maggiore del celebre Lionel, ha realizzato una rete di pregevole fattura. Il bambino di 7 anni gioca in una squadra della scuola del Barcellona dove - come confermato dal quotidiano argentino "Olé" - militano unicamente i figli dei giocatori e degli impiegati del club.

Come si può vedere dal video in allegato pubblicato su Twitter, Thiago ha superato il portiere avversario con un tocco di esterno destro, dopo essere partito in contropiede palla al piede per diversi metri. Un gol degno della Pulce, anche se lui predilige calciare con il sinistro...

Thiago Messi seems to have inherited his dad’s scoring touch. pic.twitter.com/Rj3VcYDAYN — ESPN FC (@ESPNFC) January 12, 2020

Keystone, archivio