Aneurisma cerebrale superato: riecco van Wolfswinkel

BASILEA - Ricky van Wolfswinkel è tornato in campo.

Assente da agosto, quando si era sottoposto a un'operazione per curare un'aneurisma cerebrale, il 30enne attaccante ha ricominciato ad allenarsi insieme con i compagni del Basilea. Al momento impegnato a fare "fiato" e a ritrovare una condizione accettabile, l'olandese non partecipa alle partitelle ed è ancora lontano dal rientro in rosa in pianta stabile.

Ricky van Wolfswinkel stand heute zum ersten Mal nach dem Eingriff im August wieder auf dem Platz. Ricky kann wieder mit dem ⚽ trainieren, Körperkontakte oder Kopfbälle sind jedoch weiterhin strikt untersagt. #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) December 11, 2019

Keystone (foto d'archivio)