Mondiali, giù il sipario tra record e grande spettacolo

L'ultima giornata non ha regalato grandi soddisfazioni ai colori rossocrociati, con la Svizzera che, in 3'27"81, si è piazzata ottava nella 4x400m femminile (gara che ha concluso la kermesse). L'oro è andato alle statunitensi in 3'17"79, davanti a Giamaica (argento in 3'20"74) e Gran Bretagna (3'22"64).