Goggia irresistible, è (sempre) lei la regina della discesa

VAL D'ISÈRE - Terza discesa stagionale e terzo show di Sofia Goggia, padrona assoluta in Val d’Isère.

Come al solito aggressiva e velocissima, la campionessa italiana non ha lasciato scampo alle rivali, presto accortesi di poter lottare esclusivamente per la piazza d’onore. Partita con il pettorale numero 7, la bergamasca ha immediatamente chiuso i conti realizzando un impareggiabile 1’41”71. L’unica capace di avvicinarla è stata la statunitense Breezy Johnson, che con un ritardo di 0”27 ha guadagnato il secondo posto. Altra non “demolita” è stata l’austriaca Mirjam Puchner, riuscita a contenere il distacco sotto il secondo (0”91).

Da Ramona Siebenhofer - quarta a 1”33 - in giù il cronometro è però stato implacabile. Ilka Stuhec ha rimediato 1”37, la pimpante Corinne Suter 1”43, Ragnhild Mowinckel 1”44, Nadia Delago 1”45, Elena Curtoni 1”52. Ha chiuso la top ten Michelle Gisin (1”61).

