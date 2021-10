«Djokovic? I giocatori non immunizzati non avranno un permesso speciale per partecipare»

MELBOURNE - Lo Stato di Victoria, che nel mese di gennaio ospiterà gli Australian Open, ha escluso di accordare un permesso speciale ai giocatori non vaccinati. «I giocatori non immunizzati non avranno un permesso speciale per partecipare allo slam», sono state le parole del governatore Daniel Andrews riportate da "Sportmediaset". «Non chiederemo una deroga, anche perché stiamo bloccando le persone non vaccinate fuori da pub, caffé, ristoranti, dal Melbourne Cricket Ground e da ogni tipo di evento. Pertanto, il problema è sostanzialmente risolto».

Se così fosse il campione in carica Novak Djokovic - nonché numero uno della classifica Atp e che non ha mai voluto rivelare se sia o meno vaccinato - potrebbe essere escluso.