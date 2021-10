Premiati gli atleti olimpionici ticinesi

LUGANO - Il Panathlon Club Lugano, in collaborazione con l’Associazione Aiuto Sport Ticino e AIL ha salutato il rientro in Ticino degli Olimpionici Ticinesi reduci da Tokyo 2020. Chi in presenza, chi attraverso videomessaggi o in videoconferenza, ha portato la propria testimonianza sull’evento appena conclusosi.

Ajla Del Ponte, Noé Ponti, Michele Niggeler, Maria Ugulkova, Ricky Petrucciani e Filippo Colombo, attraverso i loro apprezzati interventi, hanno raccontato aneddoti simpatici come pure momenti di riflessione sulla loro performance sportiva.

I Giochi Olimpici sono il sogno di ogni atleta. Potervi partecipare rappresenta la realizzazione di un cammino che inizia da giovanissimi, quando si muovono i primi passi nel proprio sport. Se già riuscire a qualificarsi è una impresa, vincere una medaglia è la consacrazione nella storia dello sport mondiale. Grande emozione ha suscitato la testimonianza di Mauro Ponti, quando ha condiviso le emozioni provate da genitore nelle fasi finali della gara del figlio Noé.

Ogni atleta ha ricevuto un sostegno mirato, finanziato da Panathlon e AIL Lugano. Durante la serata sono stati consegnati i premi Panathlon Club Lugano alle migliori medie scolastiche della Scuola per Sportivi d’Élite di Tenero a Tessa Tedeschi e Martino Conedera.

Il presidente del sodalizio Claudio Ortelli ha potuto costatare come «grazie alla collaborazione di associazioni, mondo scolastico ed imprenditoriale, gli atleti godono di condizioni favorevoli per poter ambire a risultati di spessore. C’è tuttavia ancora margine per offrire ai nostri giovani delle condizioni ancora più efficaci e sarà importante continuare su questa strada».

Panathlon Club Lugano Official