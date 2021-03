Ci sarà anche Sofia Goggia a Lenzerheide

Spectators: No Spectators - Due to the Coronavirus outbreak.

Venue: Sardegna Arena.

Turf: Natural.

Capacity: 16,416.

Home Manager: Leonardo Semplici (ITA).

Away Manager: Andrea Pirlo (ITA).Sidelined Players: CAGLIARI - Marko Rog (Cruciate Ligament Rupture) Riccardo Sottil (Thigh Problems).

JUVENTUS - Paulo Dybala (Medial Collateral Ligament Injury) Rodrigo Bentancur (Corona virus).

u0080185,950,000 Total market value u0080689,600,000.

Age: 26.6-27.7.

National team players: 9-16.Youth national team players: 3-3.

Foreigners: 15-16.

VAR Video Referee.

Referee: Gianpaolo Calvarese (Italy).