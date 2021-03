Del Ponte sul tetto d’Europa

TORUN - Ajla Del Ponte è la nuova regina europea della velocità. Nella finale dei 60m degli Europei di Torun, la ticinese ha infatti vinto l’oro correndo in 7”03 (eguagliato il record svizzero della Kambundji). “Distrutte” le rivali: Lotta Kemppinen e Jamile Samuel sono andate a podio in 7”22.

Superate le qualificazioni con un comodo 7”26 e prenotato l’ultimo atto con un buon 7”19, la 24enne rossocrociata ha ulteriormente accelerato nella gara con vista sul titolo. Da “controllare”, sulla pista polacca, c’erano soprattutto le francesi Carolle Zahi (personal best da 7”11) e Orlann Ombissa-Dzangue (7”15), la finlandese Lotta Kemppinen (7”16) e la tedesca Jennifer Montag (7”19). Tutte cancellate. Tutte messe in fila con la miglior prestazione mondiale stagionale; meglio della britannica Asher-Smith, delle statunitensi Oliver e Hobbs, della nigeriana Okagbare, della polacca Swoboda (assenti a Torun) e della tedesca Lederer (fuori in semi). È nata una stella? No, si è confermata una campionessa.

keystone-sda.ch / STF (Czarek Sokolowski)