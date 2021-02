Australian Open, Tsitsipas e Nadal passeggiano

MELBOURNE - Avanti senza intoppi. In campo nei match validi per il primo turno degli Australian Open, Rafa Nadal (Atp 2), Daniil Medveded (Atp 4) e Stefanos Tsitsipas (Atp 6) non hanno lasciato scampo ai rispettivi rivali.

Il mancino di Manacor, ristabilitosi dai problemi alla schiena che lo avevano condizionato, ha liquidato 6-3, 6-4, 6-1 il serbo Lasio Djere (Atp 56).

Il 24enne russo Medvedev, opposto al canadese Pospisil, ha concesso le briciole al rivale imponendosi 6-2, 6-2, 6-4.

Tutto facile anche per il greco Tsitsipas, che si è sbarazzato di Gilles Simon con un sonoro 6-1, 6-2, 6-1 in 1h33'.

Promossi al secondo turno anche gli azzurri Matteo Berrettini - Atp 10 impostosi in tre set sul sudafricano Kevin Anderson - e Fabio Fognini, vittorioso in tre set sul francese Herbert.

Ottimo esordio anche per i beniamini di casa Thanasi Kokkinakis (ok in tre set du Soonwoo) e Alex De Minaur (7-5, 6-1, 6-1 contro Tennys Sandgren).

keystone-sda.ch / STF (DEAN LEWINS)