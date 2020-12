«Faccio fatica a pensare che Federer sia il migliore di tutti i tempi»

SYDNEY - Chi è il migliore di tutti i tempi? Federer? Djokovic? Nadal? È una domanda che nel mondo del tennis rimbalza spesso ma che una risposta esatta ovviamente non ce l'ha. E allora godiamoci questa rivalità fin tanto che i tre tennisti non decideranno di appendere il loro attrezzo da lavoro al chiodo.

Ad ogni modo l'ex tennista australiano Todd Woodbridge, incalzato sul tema, la sua idea ce l'ha e il rossocrociato non è in cima alle preferenze. «Faccio fatica a dire che Roger sia il più grande di tutti i tempi quando non ha record positivi contro Rafa e Novak». Il nativo di Sydney si riferisce in particolare al computo degli scontri diretti che in entrambi i casi è a sfavore del basilese: contro il mancino di Manacor il bilancio è di 16-24 mentre contro il serbo è di 23-27.

Grande ex del doppio, specialità nella quale ha vinto 83 titoli, l'oggi 49enne ha inoltre sottolineato come lo svizzero avrebbe dovuto vincere almeno tre Roland Garros in più per essere considerato il migliore della storia.

